Crociere Venezia, interventi per miglioramento banchine

Gli interventi per il miglioramento della sicurezza degli ormeggi e dei piazzali da destinare al traffico crocieristico nell'area di Porto Marghera sono stati al centro oggi di una riunione convocata dal Prefetto di Venezia, Michele Di Bari. All'incontro hanno preso parte i vertici della Forze dell'ordine, della Capitaneria di Porto, dell'Autorità di sistema portuale, Vigili del fuoco, Agenzia Doigane, Polizia Locale di venezia e Chioggia, Arpav e Spisal.

L'incontro, ha sottolineato il Prefetto, è stato necessario per verificare il rispetto del cronoprogramma dei lavori da realizzare, presentato dal Commissario straordinario per le crociere, il presidente dell'Authority Fulvio Lino Di Blasio.

In vista della stagione crocieristica, e in vista della fine dei lavori per giugno, si è ritenuto di realizzare delle opere compensative per la sicurezza e la funzionalità degli ormeggi e dei piazzali. La questione dei controlli di polizia verrà affrontata in un'altra riunione. (ANSA).