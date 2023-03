Morta a 97 anni soprano romena Virginia Zeani

(ANSA) - VERONA, 21 MAR - Si è spenta all'età di 97 anni Virginia Zeani, soprano romeno. Nata nel 1925 a Solovăstru, piccolo paese transilvano, compì gli studi in Italia, dove avviò dall'immediato dopoguerra un percorso artistico ai massimi livelli, sui palcoscenici più importanti del mondo e con i migliori interpreti del suo tempo, fino al ritiro dalle scene nel 1982. Lo rende noto la Fondazione Arena di Verona.

"Virginia Zeani è stata una grande artista proiettata verso le massime altezze e allo stesso tempo una buona persona con i piedi per terra - dice Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico di Fondazione Arena -. La discografia documenta solo in piccolissima misura la sua arte e la sua voce opulenta e duttile come poche altre. Non a caso, nell'empireo dei più grandi che hanno calcato il palcoscenico dell'Arena di Verona, Virginia Zeani è menzionata già dal primo annuncio del nostro 100/o Festival, un anno fa. Non mancheranno occasioni per ricordarla adeguatamente e in modo approfondito. A nome di tutti i lavoratori e del pubblico di tutte le età, porgo al figlio e ai suoi cari l'affetto e la vicinanza dell'Arena". (ANSA).