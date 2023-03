Covid: Consiglio veneto approva relazione Commissione

(ANSA) - VENEZIA, 21 MAR - Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Pda n. 61, con 37 voti favorevoli e 9 non espressi, ovvero la Relazione finale e la Relazione di minoranza della Commissione speciale d'inchiesta sull'andamento dei contagi e dei decessi da Sars-Cov-2 durante la pandemia, con particolare attenzione alla seconda 'ondata'.

La Relazione finale è stata illustrata dalla Consigliera Sonia Brescacin (Lega-LV). Gli atti saranno trasmessi alla Procura.

"Dall'analisi dei provvedimenti posti in essere e dal confronto con gli esperti auditi - ha affermato la Consigliera Brescacin - è emerso chiaramente come la Regione del Veneto abbia affrontato la pandemia, sin da quando, anche a livello mondiale, era difficile individuare una strategia di azione, utilizzando tutti gli strumenti e le conoscenze disponibili in maniera razionale, efficace e coordinata con le strutture territoriali, nazionali ed internazionali, e con l'unico fondamentale obiettivo di combattere il virus e salvare quante più vite possibili. Il sistema ha consentito di prendere fin dall'inizio della pandemia decisioni importanti, come quella di sottoporre a tampone gli abitanti di Vo e di trasformare in covid hospital l'ospedale di Schiavonia. Inoltre, la Commissione si è soffermata a lungo sul tema dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva: la Regione non si è mai trovata in carenza di posti letto disponibili e nessun paziente è stato inviato fuori regione". (ANSA).