Nascono a Venezia le Officine di spiritualità

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAR - Nasce a Venezia, nell'isola di San Servolo, un nuovo evento: sono le Officine di Spiritualità, pensate per offrire l'opportunità di coltivare la propria ricerca interiore in una modalità residenziale, vivendo un'esperienza di formazione insieme a persone animate dal comune interesse per la dimensione spirituale dell'essere umano. A guidare i partecipanti in questa esperienza di formazione umana e spirituale ci saranno il teologo Vito Mancuso, il sacerdote e saggista Paolo Scquizzato, la docente di pedagogia Chiara Scardicchio, lo scrittore e insegnante di yoga Eric Minetto, il sound therapist Simone Campa, l'esperto di economia non-profit Marco Morganti, l'astrofisico Christian Corda. La prima edizione delle Officine di Spiritualità si terrà da sabato 15 a domenica 16 aprile 2023. Intitolata "A occhi aperti. (ANSA).