Milano-Cortina: accordo tra Fondazione e Comitato organizzatore

Nasce la collaborazione tra il Comitato Organizzatore dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 e la Fondazione Cortina, specializzata nell'organizzare manifestazioni sportive di rilievo internazionale.

Fondazione Cortina si occuperà di supportare il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 fornendo collaborazione tecnica e operativa nell'organizzazione degli appuntamenti annuali con il Cio e con le varie Federazioni Internazionali. E' quindi prevista la programmazione e la pianificazione operativa degli eventi Olimpici, con particolare attenzione ai livelli di servizio da garantire agli stakeholder di riferimento, alle relative policies e procedure da rispettare. Infine ci si occuperà delle attività preparatorie in vista delle competizioni Paralimpiche del 2026.

"Saremo per Milano Cortina 2026 un riferimento locale attento e proattivo, la qualità delle risorse umane, sia della conca ampezzana che di tutto il bellunese, sono certo sarà la chiave vincente", ha commentato Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina.

Per Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, "Cortina d'Ampezzo vanta una tradizione di primissimo ordine nell'ospitare eventi internazionali al massimo livello. Sono convinto che queste competenze, unite alla passione e alle capacità che gli amici della Fondazione Cortina hanno dimostrato di avere, saranno la chiave per organizzare Giochi Olimpici e Paralimpici di grandissimo successo e per lasciare una legacy fatta di competenze sempre più specialistiche per l'intero territorio".

"Questo accordo - ha detto Andrea Varnier, ad della Fondazione Milano-Cortina 2026 - segna un momento molto importante per la storia del nostro percorso Olimpico e Paralimpico. I Giochi più diffusi di sempre non possono fare a meno del coinvolgimento dei territori, che sono anche protagonisti di questa magnifica avventura" (ANSA).