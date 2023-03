Madame annuncia il suo primo live in un palasport: sabato 21 ottobre sarà per la prima volta dal vivo al Mediolanum Forum di Assago (Milano), accompagnata dalla sua band. A pochi giorni dalla pubblicazione del suo secondo album "L'amore" (Sugar) prevista per il 31 marzo, si aggiunge questo nuovo e importante traguardo per l'artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 34 certificazioni tra platino e oro. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d'esordio e per la miglior canzone "Voce", canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. Madame sarà in tour anche quest'estate: 8 luglio Nichelino (TO), 12 luglio Lugano, 15 luglio Chieti, 17 luglio Roma, 19 luglio Parma, 21 luglio Ferrara, 24 luglio Firenze, 26 luglio Bassano del Grappa (VI), 28 luglio Udine, 29 luglio Villafranca (VR), 20 agosto Forte dei Marmi (LU), 22 agosto Diamante (CS), 24 agosto Palermo, 25 agosto Taormina, 27 agosto Taranto, 29 agosto Macerata. (ANSA).