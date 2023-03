Covid: in Veneto ieri 101 nuovi casi e nessuna vittima

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAR - Sono 101 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, con nessun decesso.

Dall'inizio della pandemia sono stati segnalati 2.701.221 contagi e 16.716 vittime. Scende il dato degli attuali positivi, che sono 17.097, 415 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In leggero calo (+4) i ricoveri in area non critica, che sono 856; scendono anche a 24 i pazienti in terapia intensiva. (ANSA).