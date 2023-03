Blitz attivisti ambientalisti in aula dell'Università di Padova

Quattro persone aderenti al movimento ambientalista "Scientist Rebellion" hanno occupato stamani la Sala dei Quaranta, adiacente all'Aula Magna di Palazzo Bo, sede dell'Università di Padova.

In un breve sit in, i quattro si sono stesi a terra e hanno esposto alcuni cartelli con lo slogan "Stop ai sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili". La manifestazione è stata organizzata in occasione della pubblicazione del Rapporto di sintesi del sesto report Ipcc. "Nonostante gli avvertimenti della comunità scientifica degli ultimi decenni - afferma una nota - la classe dirigente ha dimostrato di non voler prendere i provvedimenti necessari e di non essere pronta al cambiamento".

Scientist Rebellion si definisce come "un movimento internazionale di scienziati e accademici che credono che la comunità scientifica abbia la responsabilità di farsi avanti e di unirsi alla prima linea del movimento per il clima" e promuove proteste, disobbedienza civile nonviolenta e scioperi.

(ANSA).