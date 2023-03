'Ti taglio la gola' alla compagna, allontanato da casa

I poliziotti della Squadra Mobile di Padova hanno eseguito un'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip su richiesta della Procura nei confronti di un uomo di 44 anni, di origine romena e residente a Padova, indagato per maltrattamenti a danno della sua convivente e dei figli minori.

L'indagine è stata avviata in seguito a una querela sporta dalla donna, costretta dal 2018 a continue sofferenze, e che si è decisa solo a gennaio a raccontare agli agenti la situazione insostenibile cui era costretta, assieme ai figli, prima spettatori poi oggetto di violenze fisiche. L'uomo minacciava di tagliarle la gola e di prenderla a martellate.

Le dichiarazioni della donna hanno trovato riscontro anche nei figli e in alcuni vicini di casa, che hanno a confermato il frequente stato d'ebbrezza dell'uomo e la sua aggressività verbale. A fine gennaio i poliziotti sono intervenuti perché l'indagato aveva picchiato uno dei figli e si era allontanato ubriaco.

All'uomo è stato imposto adesso di lasciare l'abitazione familiare e di mantenersi ad una distanza di almeno 500 metro dai restanti componenti la famiglia. (ANSA).