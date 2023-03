Covid: Veneto, ieri 478 nuovi casi e 3 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAR - Sono 478 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, dato inferiore alla giornata precedente (erano 512), mentre sono 3 le vittime. I contagi da inizio pandemia in regione salgono a 2.700.310, i decessi a 16.714. In aumento i malati attuali ufficiali, che sono 17.584, 19 in più in 24 ore. Stabile l'occupazione dei reparti non critici negli ospedali, dove ci sono 868 pazienti, mentre sono 28, anche in questo caso invariati, i ricoveri in terapia intensiva. (ANSA).