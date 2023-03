A Jesolo stop alla vendita di lattine nei distributori

(ANSA) - JESOLO, 17 MAR - Giovedì prossimo l'amministrazione comunale di Jesolo sottoporrà alla valutazione del Consiglio comunale una proposta di modifica del regolamento di Polizia urbana sulla vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine.

L'idea è quella di inserire il divieto "in tutto il territorio di vendita per asporto, compresa quella effettuata attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine".

Secondo quanto stabilito, il provvedimento sarà in vigore da maggio a luglio, solo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle mezzanotte alle 7 del mattino mentre nel mese di agosto varrà tutti i giorni nella stessa fascia oraria. Il divieto sarà poi in vigore anche nel periodo pasquale, dalle ore 20 del sabato alle 24 del lunedì. Il divieto di detenzione e consumo riguarderà le "bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compreso l'arenile e le aree demaniali, l'esterno dei plateatici dei pubblici esercizi e l'esterno delle aree date in concessione ai chioschi, con esclusione del consumo effettuato entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione, nonché in occasione di eventi pubblici a ciò espressamente autorizzati".

La violazione delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa compresa tra i 25 e i 500 euro. "Recepire all'interno del regolamento di Polizia urbana le misure solitamente contenute nelle ordinanze per il contrasto all'abuso di alcol significa strutturare provvedimenti che ormai da anni non erano più contingibili e urgenti, ma interventi consolidati per prevenire gli eccessi garantendo sicurezza e tranquillità alla città - sottolinea il sindaco, Christofer De Zotti -.

Questa misura è a tutela del divertimento sano e responsabile".

(ANSA).