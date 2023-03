Ovs: a New York, Madrid e Parigi nuovi store "Piombo"

Approdano a New York e a Madrid le collezioni Ovs firmate dal direttore creativo Massimo Piombo, mentre procede il 'work in progress' nello spazio di Parigi, la cui apertura è prevista a fine maggio. Lo annuncia oggi l'azienda di abbigliamento di Mestre (Venezia).

Nel nuovo negozio, monocolore "Piombo Sky Blue", il designer offre al pubblico un luogo piacevole, dove ritrovarsi per guardare, toccare, condividere.

"Abbiamo scelto tre capitali - afferma l'ad di Ovs Massimo Beraldo - che stanno trasformando la voglia di ripresa che si respira nel mondo in pura energia e sono oggi catalizzatori di nuove espressioni nella moda e nel lifestyle. Abbiamo ritenuto che fossero le più adatte ad accogliere le collezioni Piombo.

Piombo è già diventato in Italia un'icona del bello accessibile.

Vogliamo portarlo al di fuori dei nostri confini".

"Una moda legata alla sensibilità italiana - commenta Piombo - fatta di molteplici variazioni, ispirata all'arte e al viaggio. A New York abbiamo scelto Spring Street perché è la strada dove è piacevole passeggiare, entrare nei negozi e nelle gallerie, un continuo dentro e fuori per farsi contaminare dal dinamismo cosmopolita di Soho". (ANSA).