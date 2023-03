Milano-Cortina:Abodi, territorio apprezzerà sforzo pista bob

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 16 MAR - "Sulla nuova pista di Cortina per bob, slittino e skeleton, è stata presa una decisione, quindi si lavorerà. Lo faremo spiegando. Sono convinto che precisando quanto ampio sia il progetto, quanto sia il beneficio, in un'area interessata per 7 ettari dall'intervento, anche la comunità sarà messa nelle condizioni di apprezzare di più lo sforzo che stiamo facendo". Lo ha detto il ministro per lo Sport Andrea Abodi, riferendosi alle perplessità che continuano a levarsi, soprattutto dal mondo ambientalista, sul progetto della nuova pista da bob cortinese, in vista delle Olimpiadi del 2026.

Sul villaggio olimpico di Cortina Abodi ha precisato: "stiamo lavorando come cabina di regia. E non è un tema secondario aver costituito questo organismo, al quale partecipano diversi ministri e tutte le amministrazioni del territorio, oltre a Fondazione e Infrastrutture Milano Cortina, è un altro segnale dell'organizzazione che ci siamo dati per arrivare al 2026 dignitosamente. Le soluzioni sono state prese, si è fatta la scelta di minore impatto possibile. La temporaneità del villaggio è elemento di garanzia, anche per chi aveva preoccupazioni, su una struttura che potesse essere troppo invasivo". (ANSA).