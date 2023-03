Gimbe, in Veneto saldo positivo mobilità cure 165,9 milioni

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAR - In Veneto nel 2020 c'è stato un saldo positivo rilevante della mobilità sanitaria regionale, pari a 165.916.847 euro. Lo ha calcolato la Fondazione Gimbe.

Ttra crediti per 385.985.237 euro - che collocano la regione terza a livello nazionale - e debiti per 220.068.390 euro - il veneto si pone al quinto posto della graduatoria generale. .

Si registra un rilevante indice di 'fuga' pur con un'elevata mobilità attiva: secondo Gimbe questo verosimilmente documenta specifiche preferenze dei cittadini, agevolate dalla facilità di spostamento tra regioni del Nord che offrono servizi sanitari di qualità elevata, la cosiddetta "mobilità di prossimità". Il 94,1% del saldo attivo 2020 si concentra in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Il Veneto si colloca in terza posizione con un saldo positivo pro-capite pari a 34 euro. Quanto alle strutture private, la regione si colloca in sesta posizione a livello italiano; queste ultime erogano il 53,9% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale. (ANSA).