Covid: Veneto, ieri 512 nuovi casi e 3 decessi

Sono 512 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, dato in linea con la giornata precedente, mentre sono 3 le vittime. I contagi da inizio pandemia in regione sono 2.699.832, i decessi 16.711.

Continua la risalite dei malati attuali ufficiali, che sono 17.565, 122 in più in 24 ore. Scende (-25) l'occupazione dei reparti non critici negli ospedali, dove ci sono 868 pazienti, mentre sono 28 (+2) i ricoveri in terapia intensiva. (ANSA).