Vino: Zaia, è identità, non svendiamo a multinazionali

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAR - L'etichettatura con indicazioni sulla nocività del vino "è un attacco anche identitario, nel senso che se passa questa filosofia di togliere l'identità alle produzioni finisce che noi consegneremo l'agricoltura e i territori in mano alle multinazionali". Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un intervento alla Conferenza della Regioni europee (Cer) a Bruxelles, il cui testo è stato diffuso dalla Regione. "Abbiam fatto delle battaglie sacrosante come Italia in passato - ha aggiunto Zaia - difendendo la tipicità, difendendo l'identità, quindi io spero che si veda dietro questa operazione non solo la difesa di un comparto economico che è sacrosanta, ma anche la difesa di un altissimo valore che è quella identitaria. Se a noi tolgono questa parte d'identità poi a ruota ci sarà lo smontaggio di tutto quello che è il comparto agricolo di comunità come le nostre. Noi abbiamo 4.500 prodotti tipici in Italia; immaginate cosa c'è dietro ad ogni prodotto tipico, c'è la storia di una comunità, sono i sacrifici della nostra gente". (ANSA).