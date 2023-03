Vino: Pasqua al ProWein Dusseldorf

(ANSA) - VERONA, 15 MAR - La cantina veronese Pasqua Vini sarà presente con un proprio stand al ProWein di Dusseldorf, dal 19 al 21 marzo, dove proporrà degustazioni a ospiti provenenti da 20 Paesi. In programma inoltre una speciale cena dedicata a Famiglia Pasqua Amarone della Valpolicella Docg 2017, inserito tra i Wines of the Year 2022 di Decanter.

Nella fiera tedesca del vino Pasqua presenterà molte delle etichette che sono espressione delle potenzialità del terroir della Valpolicella.

Sarà inoltre protagonista, con alcune delle produzioni iconiche, dell'evento inaugurale della manifestazione, organizzato il 18 marzo da Gambero Rosso: accanto a interpretazioni dell'Amarone come Mai Dire Mai Amarone della Valpolicella Docg 2015 ve Famiglia Pasqua Amarone della Valpolicella Docg 2018. Sarà disponibile in assaggio anche il Cascina San Vincenzo Valpolicella Ripasso Doc 2019, risultato del progetto di agricoltura biologica certificata su cui Pasqua Vini sta investendo in questi anni.