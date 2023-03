Presentato diorama di Piazza San Marco in Lego a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAR - Il campanile e le cupole della Basilica di San Marco a Venezia con i suoi preziosi mosaici, le Procuratie, gli storici bar che si affacciano sul salotto più prestigioso della città, animato da duecento "persone" che ne ammirano la bellezza. E' stata inaugurata oggi la mostra. Ci sono voluti ben 170mila mattoncini Lego e otto mesi di lavoro per riprodurre fedelmente Piazza San Marco. L'opera realizzata da Maurizio Lampis, presidente del museo del mattoncino Karalisbrick, è stata presentata oggi a Venezia, al museo Creature di Gomma-Venice Vintage Toys, alla presenza dell'assessore al Turismo Simone Venturini. All'iniziativa, patrocinata dal Comune di Venezia, ha preso parte anche il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi.

"Portare qui la riproduzione di questa bellissima piazza, fatta con tantissimi mattoncini Lego, è un modo diverso di comunicare Venezia ad un pubblico inedito" ha detto Venturini ringraziando Maurizio Lampis e Fabrizio Fontanella, appassionato collezionista di giochi e responsabile dello spazio espositivo.

"Questa opera racconta e spiega la complessità della nostra straordinaria città, in cui ogni pezzo è unico nella realtà, ma anche nella riproduzione fatta con i Lego - ha aggiunto l'assessore - E' un'occasione per tornare a discutere e ragionare con i bambini sulla bellezza della creatività, quindi ritornare al gioco tradizionale, al costruire qualcosa con le proprie mani: è un messaggio molto importante anche per le nuove generazioni". (ANSA).