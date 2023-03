Lavoro: febbraio 'vola' nelle assunzioni in tutto il Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAR - A febbraio il saldo tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e di apprendistato è positivo per +12.700 posizioni lavorative. E' il miglior risultato degli ultimi 5 anni per questo periodo dell'anno. Il bilancio occupazionale è determinato dall'andamento positivo sia dei contratti a tempo determinato (+8.700) che da quelli a tempo indeterminato (+4.100), a fronte della sostanziale stabilità dei contratti di apprendistato (-60). Le assunzioni sono state 45.900, (+ 9% sul 2022 e +10% sul 2019). Prosegue la forte tendenza alla stabilizzazione dei rapporti a termine: le trasformazioni sono state 6.100 (+15%), di cui 5.200 per contratti a tempo determinato e un migliaio per qualificazioni dall'apprendistato.

