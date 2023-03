Human Safety Net Venezia, Barbero curatore dell'Art Studio

Lo storico e critico d'arte Luca Massimo Barbero è il curatore dell'"Art Studio" che si trova all'interno della Casa di The Human Safety Net, presso le Procuratie Vecchie a Venezia. Lo rende noto la fondazione promossa da Generali.

La collaborazione durerà due anni per una visione originale ed innovativa della missione de movimento di 'persone che aiutano persone', presente in 24 Paesi, per liberare il potenziale di coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità grazie a programmi dedicati a famiglie con bambini 0-6 anni e all'inclusione dei rifugiati grazie al lavoro e l'imprenditorialità.

L'Art Studio propone opere di artisti, affini per sensibilità e creatività ai valori di The Human Safety Net, realizzate per gli spazi della Casa che dialogano con i contenuti e l'esperienza del percorso espositivo "A World of Potential", all'interno del quale si colloca l'open space dedicato all'arte in dialogo con il sociale.

La prima installazione curata da Barbero sarà dell'artista Arthur Duff, intitolata "The Hungriest Eye. The Blossoming ofPotential", e verrà inaugurata il prossimo 14 aprile. Duff, noto per le sue opere legate alle nuove tecnologie e al coinvolgimento del pubblico, trae ispirazione dalle xilografie giapponesi ottocentesche raffiguranti i fuochi d'artificio, e attraverso la creazione di un sistema laser, creerà nuove forme e composizioni personalizzate e transitorie che coinvolgeranno il pensiero, il potenziale e l'occhio del visitatore. (ANSA).