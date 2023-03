Covid: in Veneto ieri 588 nuovi casi e 2 vittime

Sono 588 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, e 2 i decessi; i contagi totali dall'inizio della pandemia sono 2.699.320, le vittime 16.708.

Risale leggermente (+75) il numero degli attuali positivi, che sono 17.443. Leggera discesa anche per i dati clinici, con 893 ricoveri in area medica (-2) e 26 (-1) in terapia intensiva.

