Atlantia: cambia nome e diventa Mundys

(ANSA) - TREVISO, 15 MAR - Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton, cambia nome e diventa Mundys.

L'annuncio l'ha fatto Alessandro Benetton, presidente di Edizione, nel corso dell'evento New Journey dedicato alla società. "Voglio sottolineare che non si tratta di un vestito nuovo su un corpo vecchio, ma di sancire un progetto studiato per più di un anno", un progetto che "è fatto di discontinuità e innovazione". (ANSA).