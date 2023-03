Piante in fuga dal caldo delle Alpi,studio Università Padova

- PADOVA, 14 MAR - Le piante stanno 'fuggendo' dal caldo delle Alpi: è quanto emerge dalla ricerca pubblicata sulla rivista internazionale 'Proceedings of the National Academy of Sciences', firmato dal professor Lorenzo Marini e dalla dottoressa Costanza Geppert del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente dell'Università di Padova insieme ad Alessio Bertolli e Filippo Prosser, botanici della Fondazione Museo Civico di Rovereto. Obiettivo dell'osservazione era la valutazione delle variazioni della distribuzione geografica delle piante alpine in base ai cambiamenti a lungo termine delle temperature.