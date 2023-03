Crociere: nel 2023 previsti 50mila passeggeri a Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAR - Chioggia si appresta ad accogliere un turismo crocieristico con numeri in netta crescita rispetto al 2022. Se lo scorso anno per lo scalo sono transitati 17mila passeggeri, nel 2023 ne sono previsti circa 50 mila. I numeri sono stati riportati stamane dal presidente dell'Autorità di sistema portuale, Fulvio Lino di Blasio, nel corso della presentazione della stagione 2023.

"Nel 2022 abbiamo avuto 13 toccate di navi da crociera - ha detto Di Blasio -, con la maggior parte dei turisti che hanno fatto 'home port', e quindi sono partiti o arrivati a Chioggia; quest'anno le toccate saranno invece 36".

Per garantire l'offerta, sono stati effettuati una serie di interventi per la valorizzazione dello scalo, alcuni dei quali ancora in fase di svolgimento: "Abbiamo ottimizzato il varco di accesso all'isola dei Saloni - ha precisato il presidente del porto -, e previsto attività di miglioramento dell'illuminazione esterna e ripristino della pavimentazione della scassa". A ciò si aggiungono interventi su bitte di ormeggio, recinzioni e predisposizione della viabilità, "oltre alla manutenzione del canale di accesso a quota -7 metri". (ANSA).