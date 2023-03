Covid: in Veneto 804 nuovi casi e 5 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAR - Sono 804, contro i 107 di ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente in Veneto, dato che porta il totale dei contagi a 2.698. 732. Il bollettino regionale segnala 5 decessi, con il totale che sale a 16.706 vittime dall'inizio della pandemia. Salita moderata dei positivi segnalati al sistema regionale, pari a 17.368, 262 in più. La situazione clinica vede 895 ricoveri in area non critica (+298)) e 27 (+5) in terapia intensiva. (ANSA).