Colpo da McDonald's a Verona, arrestati sull'A1 ad Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 14 MAR - Arrestati in un'area di servizio dell'A/1 dalla Polstrada i due presunti autori di un colpo da 18.000 euro a un fast food McDonald's di Verona la notte scorsa.

Li avrebbe traditi un pungente odore ferroso proveniente dalla Bmw usata per la fuga, che potrebbe essere dovuto all'operazione di scasso di una cassaforte. L'odore proveniva dai loro abiti.

Così una pattuglia di Battifolle (Arezzo) ha controllato la vettura nell'area di Lucignano notando non solo il conducente, come sembrava sulle prime, ma sul sedile posteriore, sdraiato, c'era un'altra persona, che dormiva. Identificati, i due, 40enne e 30enne, sarebbero vecchie conoscenze delle forze dell'ordine.

Nel bagagliaio era custodita una grossa borsa contenente diversi attrezzi per lo scasso ed un marsupio pieno di contanti per 15.275 euro suddiviso in banconote di vario taglio. Gli accertamenti hanno riportato presto che presso un McDonald's di Francavilla di Verona, durante la notte appena trascorsa, era stato forzato l'ingresso, scassinata la cassaforte e rubato il contenuto pari a 18.689 euro. I poliziotti non escludono che, una parte del maltolto, potrebbe essere già stata consegnata ad un complice, un basista del quale è in corso l'individuazione.

Invece i due arrestati sono stati condotti in carcere ad Arezzo.

(ANSA).