Anoressia,Open Day Usl Dolomiti in giornata fiocchetto lilla

(ANSA) - BELLUNO, 14 MAR - Un Open day dedicato allo studio dei disturbi del comportamento alimentare (Dca) è stato promosso dall'Ulss Dolomiti per sabato 18 marzo - dalle ore 9 alle 12 - in occasione della 'Giornata del fiocchetto Lilla'.

L'iniziativa organizza in collaborazione con l'Associazione Margherita Fenice, nella giornata di sabato 18 marzo 2023 dalle 9.00 alle 12.00 nelle due sedi di: si terrà nelle due sedi sanitarie di Feltre, all'Ospedale Santa Maria del Prato - Centro di Salute Mentale, e Belluno, Ospedale San Martino - Centro di Salute Mentale.

Le équipe multidisciplinari e i volontari saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e rispondere a dubbi sul tema. In alternativa, i cittadini potranno porre le loro domande contattando anche telefonicamente le due sedi, chiamando i numeri: 0437 516020 per la sede di Belluno 0439 883777 per la sede di Feltre. Possono anche essere attivati collegamenti in modalità on line. L'open day vuole offrire un'occasione di confronto con gli esperti sulle caratteristiche e sulle conseguenze che i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione possono avere per la salute fisica e psicologica di chi ne soffre, sui primi segnali di allarme, su come affrontare la malattia e su come supportare la famiglia.

