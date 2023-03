Venezia, ex chiesa Santa Marta diventa sede corsi accademici

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - L'ex chiesa di Santa Marta, sul waterfront portuale di Venezia, diventarà una sede per attività do formazione accademica. Accoglierà infatti gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia che frequenteranno alcuni dei corsi di studio dell'istituto di alta formazione. Lo stabilisce una convenzione siglata oggi dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico e dall'Accademia veneziana.

Costruita nel quattordicesimo secolo su quella che era la spiaggia più occidentale della città lagunare, la Chiesa di Santa Marta ha conosciuto in epoca moderna prima la sconsacrazione e poi il degrado, arrivando ai primi anni del ventunesimo secolo quando, grazie a un'importante opera di ristrutturazione e riconversione, è diventata sede di convegni ed esposizioni artistiche.

All'interno della chiesa trova spazio un auditorium realizzato dall'architetto Vittorio De Feo, considerato uno dei più interessanti esempi di riconversione architettonica a Venezia. L'Autorità portuale, promotrice dell'intervento di recupero dell'edificio, ha voluto valorizzarne le caratteristiche monumentali, convertendolo in uno spazio polivalente. (ANSA).