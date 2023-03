Unabomber: incarico ai periti per analizzare 10 reperti

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAR - Il Gip del Tribunale di Trieste Luigi Dainotti in incidente probatorio ha assegnato incarico formale a due periti di analizzare dieci reperti per verificare se è possibile estrarre da questi il Dna del presunto attentatore soprannominato Unabomber.

Riaperto di fatto il 'cold case' su richiesta del giornalista Marco Maisano, ora si passa a una fase sulla fattibilità di individuare l'autore dei 34 attentati avvenuti nel Nord Est tra 1994 e 2006.

I due periti sono Elena Pilli che si occupa di Antropologia molecolare all'Università di Firenze e il Comandante del Ris dei Carabinieri, Giampietro Lago.

La prossima udienza è stata fissata per il 9 ottobre. (ANSA).