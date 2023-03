Tassa di soggiorno, nasce a Jesolo il nucleo antievasione

(ANSA) - JESOLO, 13 MAR - L'amministrazione comunale di Jesolo (Venezia) ha disposto, con l'approvazione di una specifica delibera, la costituzione di un nucleo di controllo per la lotta all'evasione dell'imposta di soggiorno. Le verifiche prevederanno indagini web attraverso i principali portali di prenotazione per l'individuazione di intermediari non accreditati al sistema online di gestione dell'ufficio tributi-imposta di soggiorno, sopralluoghi sul posto, analisi dei messaggi pubblicitari rilevati durante i sopralluoghi, controlli mirati sulle modalità di utilizzo degli immobili e interviste ai turisti. (ANSA).