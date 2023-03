Crescono le visite nei luoghi di cultura del Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Nel 2021 i visitatori dei musei veneti sono cresciuti del 50,7% rispetto all'anno nero dello scoppio dell'emergenza sanitaria, il 2020. E i numeri nel 2022, ancora in corso di rilevazione, potrebbero essere ancora più positivi. Sono i dati contenuti nell'ultima pubblicazione Statistica Flash a cura dell'Ufficio statistica della Regione Veneto. Sono dati che analizzano l'ultimo periodo consolidato, risalente appunto all'anno 2021. I numeri raccontano la resilienza del settore che, in un momento di estrema difficoltà, ha saputo reinventarsi puntando sul web con tour virtuali dei musei, laboratori didattici e convegni on-line, prestiti digitali nelle biblioteche. Nel 2021 lo scenario è stato in netta ripresa rispetto all'anno precedente per numero di visitatori nei musei veneti (+50,7%) e nelle biblioteche (+16%).

