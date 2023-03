Covid: in Veneto107 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Sono 107 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, contro i 340 precedenti, dato che porta il totale dei contagi a 2.697. 928.

Il bollettino regionale non segnala decessi, con il totale che rimane a 16.701 vittime dall'inizio della pandemia. Prosegue la discesa dei positivi segnalati al sistema regionale, che sono 17.106, 413 in meno. In miglioramento la situazione clinica, con 597 ricoveri in area non critica (-322) e 22 (-5) in terapia intensiva. (ANSA).