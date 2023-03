Diorama record di Piazza San Marco in Lego sbarca a Venezia

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - E' l'opera di questo tipo più grande mai realizzate da un privato e ora sarà ospitata nella città che riproduce: Venezia. L'intera piazza San Marco riprodotta in mattoncini Lego, un diorama unico al mondo e subito da record, sarà ospitata per circa due mesi al Museo Creature di gomma di Fabrizio Fontanella in pieno centro storico a Venezia.

Dopo aver percorso diverse tappe espositive in Sardegna, il sensazionale diorama firmato da Maurizio Lampis, presidente del museo del mattoncino Karalisbrick, è stato ammirato da migliaia di visitatori ad Arezzo durante i mercatini di Natale, per poi essere ospitato a Villa Stecchini a Bassano del Grappa e a Padova. E ora arriva nel capoluogo veneto. Mercoledì 15 marzo alle 12 al museo veneto, ci sarà la presentazione ufficiale della mostra alla presenza dell'assessore alla Coesione Sociale, Turismo e Sviluppo economico, Simone Venturini, e dello stesso Lampis.

Finito di realizzare a settembre 2022 il diorama di Piazza San Marco è realizzato con 170.000 mattoncini con circa 400 tipologie di codici Lego differenti e 200 tra mini figure e animali utilizzati per animare una delle piazze più conosciute al mondo, Un progetto unico lungo 2 metri e 70 centimetri, con 105 cm di profondità, mentre il campanile arriva a 140 centimetri di altezza.

Una volta terminata la tappa a Venezia il diorama tornerà al nuovo museo del mattoncino Karalisbrick, ospitato nel palazzo storico Luigi Merello a Cagliari, accanto a un'altra opera diventata famosa non solo in Italia ma anche in diverse parti del mondo, la riproduzione della Fontana di Trevi con 20mila mattoncini Lego.

"Da brick builder sardo sono orgoglio di esporre in una città importante come Venezia - dice all'ANSA Lampis - è un motivo di soddisfazione e orgoglio personale". (ANSA).