Covid: in Veneto ieri 340 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - Sono 340 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, contro i 487 del giorno prima, che portano il totale dei contagi a 2.697.821. Il bollettino regionale non segnala alcun decesso, con il totale che rimane fermo a 16.701 vittime dall'inizio della pandemia.

Prosegue la discesa dei positivi segnalati al sistema regionale, che sono 17.519, 427 in meno in 24 ore. Sostanzialmente stabile la situazione clinica, con 919 ricoveri in area non critica (+8) e 27 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).