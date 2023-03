Morto Silvano Vernizzi, ad e dg di Veneto Strade Spa

E' morto nella notte a Rovigo Silvano Vernizzi, 69 anni, amministratore delegato e direttore generale di Veneto Strade Spa, la società regionale che ha in gestione oltre 1.900 chilometri di rete stradale trasferita dall'Anas e dalle Province.

Originario di Rovigo, laureato in ingegneria civile e iscritto all'ordine professionale dal 1979, dopo le prime esperienze lavorative era diventato dipendente della Regione Veneto nel 1984 ricoprendo incarichi tecnici e diventando poi dirigente nel 1988. Al suo attivo molti incarichi, anche commissariali per le emergenze legate alle infrastrutture regionali, fino all'ultimo impegno a Veneto Strade, di cui era a capo dal primo gennaio 2014. (ANSA).