Milano-Cortina: Lotto (Pd), rischiamo di perdere opportunità

Il dibattito sull'eventualità di utilizzare l'ex colonia Eni di Borca di Cadore come villaggio olimpico interroga il Pd sul futuro del territorio e sul lascito del più importante evento globale che coinvolge l'Italia in questo decennio. Al centro del dibattito la possibilità che si crei una installazione di container temporanea in località Campo, a Cortina d'Ampezzo, da smantellare successivamente. Per la vice segretaria del Partito democratico del Veneto, Monica Lotto, con il non utilizzo della struttura di Borca "stiamo perdendo un'opportunità formidabile di riqualificazione architettonica, di coesione e partecipazione delle comunità locali e di lasciare un'opera in grado di diventare un polo di attrazione turistica, economica e sociale, in poche parole un asset per i decenni futuri".

"Cosa resterà dopo il mese di gare? Soprattutto, quale attenzione ci sarà da marzo 2026 quando le telecamere si spegneranno e i giornalisti di tutto il mondo torneranno nelle rispettive sedi? Propagandare Olimpiadi sostenibili facendo e poi disfacendo un campo provvisorio di container, senza alcuna riguardo all'estetica del villaggio olimpico né alle sue possibili funzionalità successive - rileva la democratica - è indice di miopia più che di pragmatismo. È noto che le bellezze naturalistiche delle Dolomiti, abbinate all'armonia e alla tipicità architettonica costituiscano fattori di richiamo formidabili".

"L'ex villaggio Eni è a cinque minuti di strada da Cortina - sottolinea - fu pensato e costruito dall'architetto Gellner e ci mise mano anche l'architetto Scarpa con criteri estetici, funzionali e sociali tutt'oggi difficilmente raggiungibili», ricorda Lotto. Sarebbe logico e ragionevole valorizzare questa patrimonio, evitando di costruire un'orrenda distesa di container alle porte di Cortina". (ANSA).