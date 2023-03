Covid: in Veneto ieri 487 nuovi casi e 8 decessi

Sono 487 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 8 le vittime; i contagi da inizio pandemia in regione sono 2.697.481, e i decessi 16.701.

Prosegue l'incremento dei positivi registrati ufficialmente dal sistema regionale, che sono 17.946, 244 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Negli ospedali risalgono a 911 (+25) i ricoveri in area non critica, scendono di uno (25) quelli in terapia intensiva. (ANSA).