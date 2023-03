Uccise il padre, condannato all'ergastolo a Vicenza

È stato condannato oggi all'ergastolo dalla Corte d'assise di Vicenza, così come chiesto dall'accusa, Raoul Singh, il ventenne cittadino indiano accusato dell'omicidio del padre Arvinder, avvenuto il 19 agosto 2020 nell'appartamento della famiglia a San Zeno di Arzignano (Vicenza).

La condanna è arrivata nel pomeriggio. La tesi degli avvocati difensori, Stefania Pattarello e Giuseppe Viggiani, è sempre stata quella che il giovane, all'epoca poco più che 18enne, avesse agito per legittima difesa e per difendere i suoi familiari, che per anni avevano subito angherie e violenze da parte del padre. In aula con lui in Tribunale la madre e la sorella, che in lacrime hanno ascoltato la sentenza. (ANSA).