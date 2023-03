Masi: +13% ricavi 2022 a 74,7 mln, utile in calo a 4,5 mln

Ricavi netti consolidati a 74,7 milioni di euro, in crescita del 13% circa rispetto ai 66,4 del 2021, e utile netto a 4,5 milioni, in calo sul 2021 (5,4 milioni), per Masi Agricola, società quotata nell'Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, che ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre.

L'Ebitda risulta in aumento a 13,2 milioni (12,9 nel 2021), in percentuale penalizzato dall'aumento dei costi operativi; l'Ebit è pari a 8,8 milioni (8,7 nel 2021). Cambi negativi registrati nell'ultimo trimestre comprimono l'utile netto.

L'indebitamento finanziario netto è a 7,7 milioni (2,7 al 31 dicembre 2021).

Il cda ha approvato la proposta di dividendi per i soci a 6 centesimi per azione.

A livello geografico, si registra un'ottima performance del mercato Italia, che registra ricavi in aumento del +20,8%; le Americhe crescono del 14%, mentre è il resto del mondo l'area che cresce maggiormente, oltre +58%, anche grazie al canale duty free dei relativi Paesi. (ANSA).