Auto contro albero: funerali separati per le due vittime

Si svolgeranno in forma separata - diversamente da quanto era stato ipotizzato - i funerali di Eralda Spahillari, 19 anni, e Barbara Brotto (17), morte la notte tra sabato e domenica scorsi in un incidente stradale a Gorgo al Monticano (Treviso). Le due amiche erano a bordo di una Bwm 420, guidata da un 19enne, che dopo essere uscita di strada ha impattato contro un albero. Il conducente e un altro ragazzo sono ancora gravi in ospedale. La Procura di Treviso, non ritenendo necessaria l'esecuzione delle autopsie, ha dato nulla osta alla sepoltura. Le esequie di Eralda si terranno domani, sabato 11 marzo, nel Palasport di Ponte di Piave (Treviso).

Lunedì 13, alle ore 15, si svolgeranno nel Duomo di Oderzo (Treviso) i funerali di Barbara. (ANSA).