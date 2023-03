Unioncamere Veneto sostiene progetto per rating Esg alle Pmi

Sono oltre 2.000 le aziende italiane che hanno già aderito alla piattaforma "Synesgy" del progetto TranspArEEnS finanziato dalla Commissione Europea, percorso gratuito a portata delle piccole e medie imprese del territorio che vogliono valutare le proprie prestazioni ambientali, sociali e di governance (Esg) e vedere riconosciuto il proprio valore dal mercato, dal sistema bancario e finanziario e dall'opinione pubblica, ottenendo uno score e un rating Esg.

Il progetto è coordinato dal Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari Venezia. Pur rappresentando il modello peculiare del tessuto imprenditoriale regionale e il 99% delle imprese europee, le Pmi sono escluse dall'attribuzione di punteggi Esg, riservati invece alle quotate e alle grandi imprese strutturate.

"Mancava una valutazione su misura per le Pmi - spiega la coordinatrice, Monica Billio, docente a Ca' Foscari - e un modello affidabile, trasparente e standardizzato, applicabile a un contesto estremamente eterogeneo come quello delle Pmi, che hanno caratteristiche dimensionali e di governance differenti da quelle delle grandi imprese. Il bacino potenziale è di migliaia di imprese anche in Veneto, Regione trainante dell'imprenditorialità italiana e rapida nel cogliere i cambiamenti trasformandoli in opportunità".

"Banche e istituzioni finanziarie hanno sempre più bisogno di strumenti oggettivi e concreti per valutare le performance delle imprese - commenta il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza - e l'attenzione al tema Esg sarà di importanza crescente per l'accesso al credito delle Pmi e per la loro crescita. Per questo Unioncamere del Veneto supporta Ca' Foscari nel diffondere il radicarsi di una cultura Esg e nel sollecitare l'attenzione delle aziende ad aderire a questa opportunità, che ricordo essere totalmente gratuita e quindi ancora più appetibile". (ANSA).