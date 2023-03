Otb (Diesel) conclude scuola formazione per giovani talenti

Staff International, piattaforma produttiva, di ricerca e sviluppo del Gruppo Otb di Renzo Rosso, ha celebrato oggi la conclusione della seconda edizione della "Scuola dei Mestieri di Staff Academy" che dal 2020 si propone di trasferire alle nuove generazioni i saperi e le competenze nell'industria della moda e del lusso a livello globale.

L'obiettivo del progetto è l'acquisizione, da parte degli allievi, di competenze teoriche e pratiche per lo sviluppo di professionalità che rappresentano il cuore dell'artigianalità e dell'eccellenza italiana nel settore fashion e luxury.

Oltre l'80% dei giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato ai corsi verranno inseriti nelle sartorie e prototipie di Staff International a Noventa Vicentina (Vicenza), Milano e Tavarnuzze (Firenze).

Otb e Staff International confermano una terza edizione della Scuola di Mestieri, che partirà il prossimo settembre. Inizierà a giugno il processo di selezione per andare a formare una nuova classe di 10 studenti, a cui verrà data la possibilità di intraprendere un percorso che prevede uno stage formativo di sei mesi e, a seguire, un periodo di apprendistato e la possibilità di un inserimento all'interno delle aziende del Gruppo. La Scuola dei Mestieri è rivolta a neodiplomati delle scuole tecniche, Its, corsi specialistici, diplomi di laurea del settore moda di tutto il territorio nazionale. (ANSA).