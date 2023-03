'Ogni ape conta', la salute delle api monitorata in Veneto

Peso, temperatura, numero di voli sono alcuni degli elementi del monitoraggio eseguito sulle api di alcune arnie collocate fra le province di Treviso e Belluno che rientrano nel progetto 'Ogni ape conta', realizzato da Coop Alleanza 3.0 con Life Gate e Università di Bologna con l'idea che la salute delle api sia collegata a quella dell'ecosistema.

I risultati del monitoraggio saranno presentati all'auditorium Dina Orsi di Conegliano l'11 marzo alle 11 durante l'incontro 'Ogni ape conta - Monitoriamo la salute delle api' con la partecipazione del presidente di Legambiente Veneto Luigi Lazzaro, della presidente Consiglio di Zona Treviso Sinistra Piave Belluno di Coop Marina Castagner, del presidente di Apidolomiti Scarl Luca Stefani e di alcuni apicoltori che racconteranno la loro esperienza.

"La salute delle api - ha sottolineato Stefani - è uno specchio della salute dell'ambiente". "Negli ultimi anni - ha aggiunto - a causa dei repentini e violenti cambiamenti climatici, la flora locale è stata notevolmente influenzata e pertanto anche la produzione di miele ha subito dei radicali cambiamenti. Noi come Apidolomiti vediamo in questo progetto un'occasione per sensibilizzare la popolazione sul ruolo degli impollinatori e sulle principali cause che ostacolano e provocano stress alle api e impollinatori selvatici sul territorio".

""Per Legambiente - ha aggiunto Lazzaro - questo progetto è un atto concreto di tutela delle api, oggi sempre più minacciate dalla crisi climatica e dall'utilizzo di pesticidi in agricoltura. Il Monitoraggio scientifico è senza dubbio uno strumento che può aiutare".

"Le api - ha ricordato Castagner - sono fondamentali, ma così piccole e silenziose che non è facile per noi capire come siano loro a garantire oltre il 70% del cibo che mangiamo. Coop fa sensibilizzazione tra gli agricoltori, sostegno alle pratiche agricole e ai prodotti realizzati con coltivazioni sostenibili e dalla parte delle api, promuove l'allevamento delle api e la ricerca scientifica, garantisce la tracciabilità e la sicurezza degli alimenti che propone nei propri supermercati". (ANSA).