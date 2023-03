ln Veneto giù sedi d'impresa,ma crescono unità locali attive

(ANSA) - VENEZIA, 09 MAR - Il terziario di mercato si conferma un pilastro portante dell'economia del Veneto. Calano le sedi d'impresa, ma crescono le unità locali attive, cioè le filiali "secondarie" di una stessa attività. Il dato emerge dalla ricerca di Confcommercio Veneto con Unioncamere. Le sedi d'impresa sono 131.083 (31% del totale), le unità locali dipendenti (definizione Istat) 50.292 e rappresenta il 45% sul totale. In testa c'è il commercio al dettaglio con rispettivamente 47.185 e 22.767 unità, pari al 36% per le sedi d'impresa attive e il 45% delle unità locali dipendenti. Nel 2022 il numero delle sedi di impresa attive del settore terziario è sceso del 2,1% (2.763 sedi in numero assoluto) sul 2021. Quello delle unità locali attive è salito di mezzo punto percentuale (+240). Calano entrambe le voci per il commercio all'ingrosso; calano le sedi di impresa attive per quello al dettaglio che segna un sostanziale pareggio per le unità locali attive; scendono le sedi d'impresa per il turismo che invece cresce sulle unità locali, stesso andamento, quest'ultimo, che si registra anche sulla logistica; il doppio segno più lo registrano il terziario avanzato (le attività legate al digitale) e l'immobiliare. Il confronto tra 2019 e 2022 segna -3,3% per le sedi d'impresa attive e +3,2% per le unità locali dipendenti attive; quello annuale, 2022 su 2021, segna rispettivamente -2,1% e +0,5%. (ANSA).