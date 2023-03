Siccità: Salvini,prossima settimana in Cdm il decreto acqua

(ANSA) - VERONA, 08 MAR - Dovrebbe arrivare la prossima settimana in Consiglio dei ministri il decreto acqua per aiutare l'Italia, gli agricoltori e gli imprenditori ad affrontare un periodo di siccità che si intravvede "e come ministero coordineremo una cabina di regia per dare impulso a dighe, invasi, laghi, bonifiche". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervistato dal direttore del Tg1 Monica Maggioni nella giornata di apertura dell'evento fieristico LetExpo" a Verona. (ANSA).