Aeroporti, ripartono da Venezia collegamenti diretti con Usa

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAR - Venezia riprende dal 12 marzo ad avere collegamenti aerei diretti quotidiani con gli Stati Uniti.

Le rotte, annuncia Save, sono quelli per New York, dal 12 marzo, e per Atlanta, dall'8 maggio. Saranno operati da Delta Air Line in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France KLM. Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza da Venezia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre.

"Siamo molto felici - ha detto Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa - di tornare a collegare Venezia con i nostri hub di New York ed Atlanta nell'anno in cui Delta lancia l'orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dall'Italia. Quest'anno, il nostro volo per New York opererà da marzo anziché da maggio, come avvenuto nel 2022, garantendo ai passeggeri la possibilità di sfruttare questo collegamento diretto con gli Stati Uniti ancora prima." (ANSA).