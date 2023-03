A Brian Eno Leone d'Oro alla carriera Biennale Musica 2023

È Brian Eno, compositore, musicista, produttore, artista visivo, il Leone d'oro alla carriera della Biennale Musica 2023 "per la sua ricerca sulla qualità, la bellezza e la diffusione del suono digitale e la sua concezione dello spazio acustico come strumento compositivo".

A Miller Puckette, matematico, programmatore, teorico e performer, è stato attribuito il Leone d'argento per l'ideazione e lo sviluppo dei software Max/Msp e Pure Data. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, accogliendo la proposta di Lucia Ronchetti, Direttore del settore Musica.

La consegna a Eno avverrà il 22 ottobre prossimo, nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian, sede della Biennale, seguita dalla conversazione con il critico musicale Tom Service. Il 19 ottobre avrà invece luogo la cerimonia di premiazione con il Leone d'argento a Puckette, seguita dalla conversazione con la musicologa americana Nina Sun Eidsheim.

Il 67/o Festival Internazionale di Musica Contemporanea si terrà dal 16 al 29 ottobre prossimi e avrà titolo "Micro-Music", che mira a evidenziare "il fascino e la ricchezza espressiva del suono digitale". (ANSA).