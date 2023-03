Vigili urbani in bici per prevenire la microcriminalità

(ANSA) - VICENZA, 07 MAR - Vigili urbani in bicicletta per prevenire gli episodi di microcriminalità, assieme a tutte le altre forze dell'ordine. È quanto succede nel centro storico di Vicenza dove da oggi è operativa una pattuglia composta da due agenti in bicicletta dedicata al monitoraggio di tutta l'area verde di Campo Marzo.

Il nuovo servizio di prevenzione e sorveglianza del Comune si avvale del supporto dell'unità Nos (Nucleo Operativo Speciale) e delle pattuglie anti degrado, e si aggiunge all'operatività del distaccamento della polizia locale del capoluogo berico. (ANSA).