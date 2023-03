Valditara, prof Gastaldi e suoi alunni esempio amore per scuola

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Nei giorni scorsi ho seguito la storia del professor Umberto Gastaldi, il docente di Filosofia in pensione rintracciato e raggiunto in ospedale a Vicenza dai suoi ex alunni del Liceo scientifico 'Gobetti' di Torino, che si sono organizzati per accudirlo e assisterlo a turno. Una vicenda che racconta perfettamente gli straordinari rapporti umani che la scuola può generare e spiega perché gli anni passati sui banchi siano tanto importanti nella vita di ognuno di noi".

A dirlo è il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

"Al ministero dell'Istruzione e del Merito ci attiveremo per capire in quale modo possiamo essere utili al professor Gastaldi", ha concluso il ministro. "Sarei davvero onorato di poter incontrare i suoi ex studenti e ringraziarli personalmente per questo straordinario esempio di solidarietà e amore per la scuola". Il ministero sta studiando come poter fornire aiuto all'anziano docente ricoverato. (ANSA).