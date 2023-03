Porti: Venezia, riunito Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale si è riunito oggi, alla presenza del collegio dei Revisori dei Conti.

Sono state approvate per l'anno 2023 trentacinque istanze di autorizzazione (26 per Venezia e nove per Chioggia) per la fornitura di servizi specialistici, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali. È stata approvata, altresì, l'estensione all'attività di impresa portuale conto terzi al concessionario Carbones Italia, già titolare di autorizzazione in conto proprio all'esercizio di operazioni portuali.

Tra i vari punti discussi si segnala anche l'approvazione dell'istanza di concessione di Petroven Spa per l'attività di deposito costiero, opere e impianti al servizio del petrolchimico, e l'approvazione del subingresso di Eni Sustainable Mobility Spa nella concessione pluriennale di Eni.

(ANSA).